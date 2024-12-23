سعر Linpuss (LPUSS)
سعر Linpuss (LPUSS) المباشر لليوم هو USD 0.00106777. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.07M. يتم تحديث سعر LPUSS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Linpuss الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 29.64K
- تغيير سعر Linpuss خلال اليوم هو -8.06%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Linpuss مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Linpuss مقابل USD هو $ +0.0002772300 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Linpuss مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Linpuss مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-8.06%
|30 يوم
|$ +0.0002772300
|+25.96%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Linpuss: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.75%
-8.06%
-16.88%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Linpuss is a memecoin on the L2, Linea. The name comes from the word Linea, hence Lin, and Puss represents the cat. The project aims to establish itself, and already has, as the biggest cat memecoin on the Linea L2. Linpuss is growing a loyal community of holders and has an NFT collection plans as well as DAO mechanics for NFT and token holders. The project is transparent with members to drive growth in direction of the community's vision. The strong relationship with Linea team, DEXs and contacts with CEXs will make for a smooth and healthy growth over the next months.
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