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سعر Linpuss (LPUSS) المباشر لليوم هو USD 0.00106777 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.07M . يتم تحديث سعر LPUSS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Linpuss الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 29.64K - تغيير سعر Linpuss خلال اليوم هو -8.06% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Linpuss (LPUSS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Linpuss مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Linpuss مقابل USD هو $ +0.0002772300 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Linpuss مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Linpuss مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -8.06% 30 يوم $ +0.0002772300 +25.96% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Linpuss (LPUSS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Linpuss: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.00120379$ 0.00120379 $ 0.00120379 عالية طوال الوقت $ 0.00179967$ 0.00179967 $ 0.00179967 تغير السعر (1 ساعة) +1.75% تغير السعر (1يوم) -8.06% تغير السعر (7 أيام) -16.88%

معلومات سوق Linpuss (LPUSS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: