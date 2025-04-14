سعر Leviathan Points (SQUID)
سعر Leviathan Points (SQUID) المباشر لليوم هو USD 0.01573864. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 393.37K. يتم تحديث سعر SQUID مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Leviathan Points الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Leviathan Points خلال اليوم هو -1.44%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 25.00M
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خلال اليوم، كان سعر Leviathan Points مقابل USD هو $ -0.00023019265322782 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Leviathan Points مقابل USD هو $ -0.0048041222 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Leviathan Points مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Leviathan Points مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00023019265322782
|-1.44%
|30 يوم
|$ -0.0048041222
|-30.52%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Leviathan Points: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.03%
-1.44%
+24.16%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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