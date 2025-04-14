شعار Leviathan Points

سعر Leviathan Points (SQUID)

USD

مخطط سعر Leviathan Points (SQUID) المباشر

$0.01573467
$0.01573467$0.01573467
-1.40%(1D)

سعر Leviathan Points (SQUID) لليوم

سعر Leviathan Points (SQUID) المباشر لليوم هو USD 0.01573864. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 393.37K. يتم تحديث سعر SQUID مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Leviathan Points الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Leviathan Points خلال اليوم هو -1.44%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 25.00M

احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SQUID مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SQUID.

أداء سعر Leviathan Points (SQUID) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Leviathan Points مقابل USD هو $ -0.00023019265322782 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Leviathan Points مقابل USD هو $ -0.0048041222 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Leviathan Points مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Leviathan Points مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.00023019265322782-1.44%
30 يوم$ -0.0048041222-30.52%
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

تحليل سعر Leviathan Points (SQUID)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Leviathan Points: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 0.01548238
$ 0.01548238$ 0.01548238

$ 0.01596883
$ 0.01596883$ 0.01596883

$ 0.0232367
$ 0.0232367$ 0.0232367

+0.03%

-1.44%

+24.16%

معلومات سوق Leviathan Points (SQUID)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 393.37K
$ 393.37K$ 393.37K

--
----

25.00M
25.00M 25.00M

ما هو Leviathan Points ( SQUID )

Decentralized Headline News Telegram Bot

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Leviathan Points (SQUID)

الموقع الرسمي

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Leviathan Points (SQUID)

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

عملة SQUID إلى العملات المحلية

1 SQUID إلى VND
403.55446824
1 SQUID إلى AUD
A$0.0248670512
1 SQUID إلى GBP
0.0119613664
1 SQUID إلى EUR
0.0136926168
1 SQUID إلى USD
$0.01573864
1 SQUID إلى MYR
RM0.0695647888
1 SQUID إلى TRY
0.5982257064
1 SQUID إلى JPY
¥2.2386641536
1 SQUID إلى RUB
1.33384974
1 SQUID إلى INR
1.352736108
1 SQUID إلى IDR
Rp262.3105617424
1 SQUID إلى KRW
22.4837489448
1 SQUID إلى PHP
0.8999354352
1 SQUID إلى EGP
￡E.0.8067626864
1 SQUID إلى BRL
R$0.0922284304
1 SQUID إلى CAD
C$0.0217193232
1 SQUID إلى BDT
1.9083101
1 SQUID إلى NGN
25.0216046448
1 SQUID إلى UAH
0.6501632184
1 SQUID إلى VES
Bs1.11744344
1 SQUID إلى PKR
Rs4.4035140856
1 SQUID إلى KZT
8.1167314208
1 SQUID إلى THB
฿0.5274018264
1 SQUID إلى TWD
NT$0.510718868
1 SQUID إلى AED
د.إ0.0577608088
1 SQUID إلى CHF
Fr0.0127482984
1 SQUID إلى HKD
HK$0.12197446
1 SQUID إلى MAD
.د.م0.1460545792
1 SQUID إلى MXN
$0.3190222328