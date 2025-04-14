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سعر Leviathan Points (SQUID) المباشر لليوم هو USD 0.01573864 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 393.37K . يتم تحديث سعر SQUID مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Leviathan Points الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Leviathan Points خلال اليوم هو -1.44% - لديه عرض متداول بقيمة USD 25.00M

أداء سعر Leviathan Points (SQUID) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Leviathan Points مقابل USD هو $ -0.00023019265322782 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Leviathan Points مقابل USD هو $ -0.0048041222 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Leviathan Points مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Leviathan Points مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00023019265322782 -1.44% 30 يوم $ -0.0048041222 -30.52% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Leviathan Points (SQUID)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Leviathan Points: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01548238$ 0.01548238 $ 0.01548238 24 ساعة مرتفع $ 0.01596883$ 0.01596883 $ 0.01596883 عالية طوال الوقت $ 0.0232367$ 0.0232367 $ 0.0232367 تغير السعر (1 ساعة) +0.03% تغير السعر (1يوم) -1.44% تغير السعر (7 أيام) +24.16%

معلومات سوق Leviathan Points (SQUID)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: