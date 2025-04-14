احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر LVL مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر LVL.

سعر Level (LVL) المباشر لليوم هو USD 0.02563342 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 446.09K . يتم تحديث سعر LVL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Level الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Level خلال اليوم هو +0.16% - لديه عرض متداول بقيمة USD 17.41M

أداء سعر Level (LVL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Level مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Level مقابل USD هو $ -0.0151160226 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Level مقابل USD هو $ -0.0164613286 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Level مقابل USD هو $ -0.07241015608255643 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.16% 30 يوم $ -0.0151160226 -58.96% 60 يوم $ -0.0164613286 -64.21% 90 يوم $ -0.07241015608255643 -73.85%

تحليل سعر Level (LVL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Level: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0253301$ 0.0253301 $ 0.0253301 24 ساعة مرتفع $ 0.02574427$ 0.02574427 $ 0.02574427 عالية طوال الوقت $ 11.03$ 11.03 $ 11.03 تغير السعر (1 ساعة) +0.32% تغير السعر (1يوم) +0.16% تغير السعر (7 أيام) -52.25%

معلومات سوق Level (LVL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: