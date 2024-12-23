سعر LegendX (LGNDX)
سعر LegendX (LGNDX) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.10M. يتم تحديث سعر LGNDX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق LegendX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 14.48K
- تغيير سعر LegendX خلال اليوم هو -10.66%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 2.59B
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر LGNDX مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر LGNDX.
خلال اليوم، كان سعر LegendX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر LegendX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر LegendX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر LegendX مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-10.66%
|30 يوم
|$ 0
|+25.47%
|60 يوم
|$ 0
|-22.73%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر LegendX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.56%
-10.66%
+51.03%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$LGNDX is a versatile ERC-20 token deployed on Ethereum and serves as the heart of the Titan Legends ecosystem. Its fundamental purpose is to provide a liquid solution to the Titan Legends NFT collection through the project's innovative two-way escrow swap contract called "The Battlefield". The total supply of $LGNDX is 2,888,888,888 which is capped, deflationary, and non-mintable. $LGNDX has no transaction tax associated with trading it on decentralized exchanges. Users can freely exchange $LGNDX tokens on Uniswap, without additional expenses, allowing for seamless and cost-effective transactions. $LGNDX is designed to be deflationary through users interacting with the two-way escrow contract. 3% of $LGNDX from both Bounty Claims and Ransom Payments is burned forever.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 LGNDX إلى AUD
A$--
|1 LGNDX إلى GBP
￡--
|1 LGNDX إلى EUR
€--
|1 LGNDX إلى USD
$--
|1 LGNDX إلى MYR
RM--
|1 LGNDX إلى TRY
₺--
|1 LGNDX إلى JPY
¥--
|1 LGNDX إلى RUB
₽--
|1 LGNDX إلى INR
₹--
|1 LGNDX إلى IDR
Rp--
|1 LGNDX إلى PHP
₱--
|1 LGNDX إلى EGP
￡E.--
|1 LGNDX إلى BRL
R$--
|1 LGNDX إلى CAD
C$--
|1 LGNDX إلى BDT
৳--
|1 LGNDX إلى NGN
₦--
|1 LGNDX إلى UAH
₴--
|1 LGNDX إلى VES
Bs--
|1 LGNDX إلى PKR
Rs--
|1 LGNDX إلى KZT
₸--
|1 LGNDX إلى THB
฿--
|1 LGNDX إلى TWD
NT$--
|1 LGNDX إلى CHF
Fr--
|1 LGNDX إلى HKD
HK$--
|1 LGNDX إلى MAD
.د.م--