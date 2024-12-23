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سعر Ledger AI (LEDGER) المباشر لليوم هو USD 0.00370927 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.35M . يتم تحديث سعر LEDGER مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Ledger AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 35.14K - تغيير سعر Ledger AI خلال اليوم هو -3.14% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.98B

أداء سعر Ledger AI (LEDGER) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Ledger AI مقابل USD هو $ -0.000120486101214555 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Ledger AI مقابل USD هو $ +0.0014967657 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Ledger AI مقابل USD هو $ -0.0005457664 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Ledger AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000120486101214555 -3.14% 30 يوم $ +0.0014967657 +40.35% 60 يوم $ -0.0005457664 -14.71% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Ledger AI (LEDGER)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Ledger AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00365827$ 0.00365827 $ 0.00365827 24 ساعة مرتفع $ 0.0039626$ 0.0039626 $ 0.0039626 عالية طوال الوقت $ 0.00747007$ 0.00747007 $ 0.00747007 تغير السعر (1 ساعة) +0.19% تغير السعر (1يوم) -3.14% تغير السعر (7 أيام) -21.44%

معلومات سوق Ledger AI (LEDGER)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: