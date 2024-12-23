سعر Ledger AI (LEDGER)
سعر Ledger AI (LEDGER) المباشر لليوم هو USD 0.00370927. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.35M. يتم تحديث سعر LEDGER مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ledger AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 35.14K
- تغيير سعر Ledger AI خلال اليوم هو -3.14%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.98B
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خلال اليوم، كان سعر Ledger AI مقابل USD هو $ -0.000120486101214555 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ledger AI مقابل USD هو $ +0.0014967657 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ledger AI مقابل USD هو $ -0.0005457664 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ledger AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000120486101214555
|-3.14%
|30 يوم
|$ +0.0014967657
|+40.35%
|60 يوم
|$ -0.0005457664
|-14.71%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Ledger AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.19%
-3.14%
-21.44%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
LedgerAI is an advanced artificial intelligence-driven platform designed to enhance corporate governance by providing intelligent recommendations for objective decision-making. The project integrates AI and proprietary data to deliver tailored solutions that prioritize user-centric design and cross-sector expertise, ensuring that companies can navigate the complexities of modern business environments effectively.
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