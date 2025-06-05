سعر LCP (LCP)
سعر LCP (LCP) المباشر لليوم هو USD 0.00269004. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 48.41K. يتم تحديث سعر LCP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق LCP الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر LCP خلال اليوم هو -7.86%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 17.99M
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خلال اليوم، كان سعر LCP مقابل USD هو $ -0.000229608378753428 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر LCP مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر LCP مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر LCP مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000229608378753428
|-7.86%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر LCP: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+8.52%
-7.86%
-33.13%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Life Changing Green Pill (LCP) is a revolutionary crypto project that blends humor, virality, and the raw energy of meme culture with a strong focus on community-driven growth. Inspired by the "red pill vs. green pill" narrative, LCP invites users to choose a path of fun, chaos, and financial potential. It doesn’t take itself too seriously, yet it creates real engagement through relatable content, decentralized ideals, and a passionate holder base that drives its momentum forward.
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