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سعر LCP (LCP) المباشر لليوم هو USD 0.00269004 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 48.41K . يتم تحديث سعر LCP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق LCP الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر LCP خلال اليوم هو -7.86% - لديه عرض متداول بقيمة USD 17.99M

أداء سعر LCP (LCP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر LCP مقابل USD هو $ -0.000229608378753428 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر LCP مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر LCP مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر LCP مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000229608378753428 -7.86% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر LCP (LCP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر LCP: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00245324$ 0.00245324 $ 0.00245324 24 ساعة مرتفع $ 0.00294976$ 0.00294976 $ 0.00294976 عالية طوال الوقت $ 0.00936361$ 0.00936361 $ 0.00936361 تغير السعر (1 ساعة) +8.52% تغير السعر (1يوم) -7.86% تغير السعر (7 أيام) -33.13%

معلومات سوق LCP (LCP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: