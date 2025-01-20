سعر Latch Staked ETH (ATETH)
سعر Latch Staked ETH (ATETH) المباشر لليوم هو USD 3,222.73. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ATETH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Latch Staked ETH الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.21K
- تغيير سعر Latch Staked ETH خلال اليوم هو -2.02%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Latch Staked ETH مقابل USD هو $ -66.714131299746 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Latch Staked ETH مقابل USD هو $ -159.9643930990 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Latch Staked ETH مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Latch Staked ETH مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -66.714131299746
|-2.02%
|30 يوم
|$ -159.9643930990
|-4.96%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Latch Staked ETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.27%
-2.02%
+0.29%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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