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سعر Latch Staked ETH (ATETH) المباشر لليوم هو USD 3,222.73 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر ATETH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Latch Staked ETH الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.21K - تغيير سعر Latch Staked ETH خلال اليوم هو -2.02% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Latch Staked ETH (ATETH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Latch Staked ETH مقابل USD هو $ -66.714131299746 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Latch Staked ETH مقابل USD هو $ -159.9643930990 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Latch Staked ETH مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Latch Staked ETH مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -66.714131299746 -2.02% 30 يوم $ -159.9643930990 -4.96% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Latch Staked ETH (ATETH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Latch Staked ETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 3,179.28$ 3,179.28 $ 3,179.28 24 ساعة مرتفع $ 3,475.54$ 3,475.54 $ 3,475.54 عالية طوال الوقت $ 4,113.69$ 4,113.69 $ 4,113.69 تغير السعر (1 ساعة) -0.27% تغير السعر (1يوم) -2.02% تغير السعر (7 أيام) +0.29%

معلومات سوق Latch Staked ETH (ATETH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: