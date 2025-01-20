شعار Latch Staked ETH

سعر Latch Staked ETH (ATETH)

USD

مخطط سعر Latch Staked ETH (ATETH) المباشر

$3,222.73
$3,222.73$3,222.73
-2.00%(1D)

سعر Latch Staked ETH (ATETH) لليوم

سعر Latch Staked ETH (ATETH) المباشر لليوم هو USD 3,222.73. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ATETH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Latch Staked ETH الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.21K
- تغيير سعر Latch Staked ETH خلال اليوم هو -2.02%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر ATETH مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر ATETH.

أداء سعر Latch Staked ETH (ATETH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Latch Staked ETH مقابل USD هو $ -66.714131299746 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Latch Staked ETH مقابل USD هو $ -159.9643930990 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Latch Staked ETH مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Latch Staked ETH مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -66.714131299746-2.02%
30 يوم$ -159.9643930990-4.96%
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

تحليل سعر Latch Staked ETH (ATETH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Latch Staked ETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 3,179.28
$ 3,179.28$ 3,179.28

$ 3,475.54
$ 3,475.54$ 3,475.54

$ 4,113.69
$ 4,113.69$ 4,113.69

-0.27%

-2.02%

+0.29%

معلومات سوق Latch Staked ETH (ATETH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 1.21K
$ 1.21K$ 1.21K

0.00
0.00 0.00

ما هو Latch Staked ETH ( ATETH )

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Latch Staked ETH (ATETH)

مستند تقني
الموقع الرسمي

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Latch Staked ETH (ATETH)

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

عملة ATETH إلى العملات المحلية

1 ATETH إلى AUD
A$5,188.5953
1 ATETH إلى GBP
2,642.6386
1 ATETH إلى EUR
3,126.0481
1 ATETH إلى USD
$3,222.73
1 ATETH إلى MYR
RM14,502.285
1 ATETH إلى TRY
114,600.2788
1 ATETH إلى JPY
¥503,777.1536
1 ATETH إلى RUB
331,071.0529
1 ATETH إلى INR
278,991.7361
1 ATETH إلى IDR
Rp52,831,630.8912
1 ATETH إلى PHP
188,561.9323
1 ATETH إلى EGP
￡E.162,264.4555
1 ATETH إلى BRL
R$19,561.9711
1 ATETH إلى CAD
C$4,640.7312
1 ATETH إلى BDT
391,529.4677
1 ATETH إلى NGN
5,019,820.9299
1 ATETH إلى UAH
135,676.933
1 ATETH إلى VES
Bs177,250.15
1 ATETH إلى PKR
Rs897,917.0326
1 ATETH إلى KZT
1,709,658.265
1 ATETH إلى THB
฿111,119.7304
1 ATETH إلى TWD
NT$106,060.0443
1 ATETH إلى CHF
Fr2,932.6843
1 ATETH إلى HKD
HK$25,072.8394
1 ATETH إلى MAD
.د.م32,356.2092