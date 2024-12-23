سعر KumaDex Token (DKUMA)
سعر KumaDex Token (DKUMA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 109.18K. يتم تحديث سعر DKUMA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق KumaDex Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 12.55
- تغيير سعر KumaDex Token خلال اليوم هو -0.62%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 588.24M
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خلال اليوم، كان سعر KumaDex Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر KumaDex Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر KumaDex Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر KumaDex Token مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.62%
|30 يوم
|$ 0
|-0.83%
|60 يوم
|$ 0
|-5.98%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر KumaDex Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.88%
-0.62%
-31.13%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Kuma empowers its community with utility tokens that give them a wide variety of benefits in the cryptocurrency ecosystem. Kuma’s offerings include a DEX, governance rights, farming, and vaults.These features ensure that the platform benefits all community members. The KumaDex platform utility and governance token dKUMA is built with a deflationary economic design. 50% of the platform trading fees will be allocated towards token buyback & burn in order to offset rewards token emission and increase scarcity of dKUMA.
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