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سعر KumaDex Token (DKUMA) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 109.18K . يتم تحديث سعر DKUMA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق KumaDex Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 12.55 - تغيير سعر KumaDex Token خلال اليوم هو -0.62% - لديه عرض متداول بقيمة USD 588.24M

أداء سعر KumaDex Token (DKUMA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر KumaDex Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر KumaDex Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر KumaDex Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر KumaDex Token مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.62% 30 يوم $ 0 -0.83% 60 يوم $ 0 -5.98% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر KumaDex Token (DKUMA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر KumaDex Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00452426$ 0.00452426 $ 0.00452426 تغير السعر (1 ساعة) +2.88% تغير السعر (1يوم) -0.62% تغير السعر (7 أيام) -31.13%

معلومات سوق KumaDex Token (DKUMA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: