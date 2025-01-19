سعر Kudai (KUDAI)
سعر Kudai (KUDAI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 11.19M. يتم تحديث سعر KUDAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Kudai الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.10M
- تغيير سعر Kudai خلال اليوم هو -4.68%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00B
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خلال اليوم، كان سعر Kudai مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Kudai مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Kudai مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Kudai مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-4.68%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Kudai: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-6.49%
-4.68%
-20.54%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Kudai is an AI Agent project designed to support the GMX ecosystem and DeFi in general. Combining community-driven innovation with advanced DeFi strategies, Kudai aims to become the wealthiest AI in Web3, in order to share its wealth with $KUDAI holders. The project is built by the GMX community, more specifically the GMX Blueberry Club, an initiative originally centered around NFTs that celebrates and unites the GMX community.
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