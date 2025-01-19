سعر Kraken (KRAKEN)
سعر Kraken (KRAKEN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر KRAKEN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Kraken الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 14.27K
- تغيير سعر Kraken خلال اليوم هو -0.41%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Kraken مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Kraken مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Kraken مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Kraken مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.41%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Kraken: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.44%
-0.41%
-15.86%
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