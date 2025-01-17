سعر Kitty AI (KITTY)
سعر Kitty AI (KITTY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر KITTY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Kitty AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.33K
- تغيير سعر Kitty AI خلال اليوم هو +5.93%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Kitty AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Kitty AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Kitty AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Kitty AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+5.93%
|30 يوم
|$ 0
|-24.18%
|60 يوم
|$ 0
|-59.23%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Kitty AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.53%
+5.93%
+1.92%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The first AI generated coin on Solana network. Incorporating Play to Earn in a cat themed landscape.
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