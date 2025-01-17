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سعر Kitty AI (KITTY) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر KITTY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Kitty AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.33K - تغيير سعر Kitty AI خلال اليوم هو +5.93% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Kitty AI (KITTY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Kitty AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Kitty AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Kitty AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Kitty AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +5.93% 30 يوم $ 0 -24.18% 60 يوم $ 0 -59.23% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Kitty AI (KITTY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Kitty AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00490551$ 0.00490551 $ 0.00490551 تغير السعر (1 ساعة) +0.53% تغير السعر (1يوم) +5.93% تغير السعر (7 أيام) +1.92%

معلومات سوق Kitty AI (KITTY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: