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سعر Kill Zero (K0) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 313.34K . يتم تحديث سعر K0 مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Kill Zero الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Kill Zero خلال اليوم هو -10.49% - لديه عرض متداول بقيمة USD 7.64B

أداء سعر Kill Zero (K0) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Kill Zero مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Kill Zero مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Kill Zero مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Kill Zero مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -10.49% 30 يوم $ 0 -76.03% 60 يوم $ 0 -60.50% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Kill Zero (K0)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Kill Zero: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -1.18% تغير السعر (1يوم) -10.49% تغير السعر (7 أيام) -16.01%

معلومات سوق Kill Zero (K0)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: