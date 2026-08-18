سعر KiboShib اليوم

السعر المباشر لمشروع KiboShib (KIBSHI) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 2.09% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل KIBSHI الحالي إلى USD هو $ 0 لكل KIBSHI.

يحتل KiboShib حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,648,347، مع عرض متداول قدره 1.00T KIBSHI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول KIBSHI بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك KIBSHI بمقدار +0.02% خلال الساعة الماضية و+4.75% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق KiboShib (KIBSHI)

القيمة السوقية $ 1.65M$ 1.65M $ 1.65M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.65M$ 1.65M $ 1.65M إمداد دورة التداول 1.00T 1.00T 1.00T إجمالي العرض 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ KiboShib هي $ 1.65M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ KIBSHI يبلغ 1.00T، مع إجمالي عرض 1000000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.65M.