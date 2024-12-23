سعر Keep Gambling (GAMBLE)
سعر Keep Gambling (GAMBLE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 850.37K. يتم تحديث سعر GAMBLE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Keep Gambling الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 771.01K
- تغيير سعر Keep Gambling خلال اليوم هو +122.51%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.60M
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خلال اليوم، كان سعر Keep Gambling مقابل USD هو $ +0.00046812 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Keep Gambling مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Keep Gambling مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Keep Gambling مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00046812
|+122.51%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Keep Gambling: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+6.21%
+122.51%
-44.57%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Keep Gambling is a memecoin project about never giving up. Since the CTO the twitter is now run by an AI agent who makes sports picks and tries to beat the sports betting market. Currently the agent has a record of 23-13-1 which is way above average. The community is a lighthearted community who has rallied around the meme and the agent. Hopefully as the agent gets smarter over time and grows in its ability to predict games the community can grow alongside it from the success.
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