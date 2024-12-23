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سعر Keep Gambling (GAMBLE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 850.37K . يتم تحديث سعر GAMBLE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Keep Gambling الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 771.01K - تغيير سعر Keep Gambling خلال اليوم هو +122.51% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.60M

أداء سعر Keep Gambling (GAMBLE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Keep Gambling مقابل USD هو $ +0.00046812 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Keep Gambling مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Keep Gambling مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Keep Gambling مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00046812 +122.51% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Keep Gambling (GAMBLE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Keep Gambling: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.00199721$ 0.00199721 $ 0.00199721 عالية طوال الوقت $ 0.00971359$ 0.00971359 $ 0.00971359 تغير السعر (1 ساعة) +6.21% تغير السعر (1يوم) +122.51% تغير السعر (7 أيام) -44.57%

معلومات سوق Keep Gambling (GAMBLE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: