سعر Kawz (KAWZ)
سعر Kawz (KAWZ) المباشر لليوم هو USD 9.43. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 905.86K. يتم تحديث سعر KAWZ مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Kawz الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Kawz خلال اليوم هو -4.27%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 96.05K
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خلال اليوم، كان سعر Kawz مقابل USD هو $ -0.421175430323631 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Kawz مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Kawz مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Kawz مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.421175430323631
|-4.27%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Kawz: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-6.23%
-4.27%
+9.67%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Timedotfun is a decentralized application built on top of Solana blockchain, It helps enable creators to tokenize their time using a minute token, which can be used to direct message, group chat, voice, and video calling. Simply put, you can put a price on the actions above for your fans and, in our case, investors to approach you without being left ignored. The token in this application is for Kawz, the founder of the app.
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