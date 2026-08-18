سعر Kawakami اليوم

السعر المباشر لمشروع Kawakami (KAMI) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل KAMI الحالي إلى USD هو $ 0 لكل KAMI.

يحتل Kawakami حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 11,529.61، مع عرض متداول قدره 1.00B KAMI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول KAMI بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك KAMI بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+0.12% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Kawakami (KAMI)

القيمة السوقية $ 11.53K$ 11.53K $ 11.53K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 11.53K$ 11.53K $ 11.53K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Kawakami هي $ 11.53K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ KAMI يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 11.53K.