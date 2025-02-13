سعر Kaon (AKRO)
سعر Kaon (AKRO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.33M. يتم تحديث سعر AKRO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Kaon الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 496.61K
- تغيير سعر Kaon خلال اليوم هو -0.32%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 4.68B
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خلال اليوم، كان سعر Kaon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Kaon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Kaon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Kaon مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.32%
|30 يوم
|$ 0
|+26.27%
|60 يوم
|$ 0
|-88.81%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Kaon: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.59%
-0.32%
+17.25%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Akropolis’ mission is to give everyone the tools to save, grow and provision for the future safely and without dependence on a central counterparty, or to fall prey to predatory financial practices of multiple intermediaries. Our goal is to create yield-generating products that don’t predominantly rely on inflationary emissions as the main source of yield and that generate returns regardless of the market conditions. We believe Akropolis is the one-stop solution for any investor seeking access to passive, efficient and sustainable yield generation.
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