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سعر KAGE NETWORK (KAGE) المباشر لليوم هو USD 0.02217352 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.22M . يتم تحديث سعر KAGE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق KAGE NETWORK الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 27.20K - تغيير سعر KAGE NETWORK خلال اليوم هو +20.79% - لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M

أداء سعر KAGE NETWORK (KAGE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر KAGE NETWORK مقابل USD هو $ +0.00381594 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر KAGE NETWORK مقابل USD هو $ +0.0010284145 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر KAGE NETWORK مقابل USD هو $ +0.0215036867 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر KAGE NETWORK مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00381594 +20.79% 30 يوم $ +0.0010284145 +4.64% 60 يوم $ +0.0215036867 +96.98% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر KAGE NETWORK (KAGE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر KAGE NETWORK: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01819699$ 0.01819699 $ 0.01819699 24 ساعة مرتفع $ 0.02325677$ 0.02325677 $ 0.02325677 عالية طوال الوقت $ 0.070116$ 0.070116 $ 0.070116 تغير السعر (1 ساعة) -0.21% تغير السعر (1يوم) +20.79% تغير السعر (7 أيام) +27.75%

معلومات سوق KAGE NETWORK (KAGE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: