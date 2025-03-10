سعر Jones DAO (JONES)
سعر Jones DAO (JONES) المباشر لليوم هو USD 0.080555. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 417.49K. يتم تحديث سعر JONES مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Jones DAO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.51K
- تغيير سعر Jones DAO خلال اليوم هو -1.28%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 5.18M
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خلال اليوم، كان سعر Jones DAO مقابل USD هو $ -0.00105204423420504 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Jones DAO مقابل USD هو $ -0.0341321926 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Jones DAO مقابل USD هو $ -0.0434519228 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Jones DAO مقابل USD هو $ -0.11019158815718898 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00105204423420504
|-1.28%
|30 يوم
|$ -0.0341321926
|-42.37%
|60 يوم
|$ -0.0434519228
|-53.94%
|90 يوم
|$ -0.11019158815718898
|-57.76%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Jones DAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.39%
-1.28%
-16.57%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Jones DAO is a yield, strategy, and liquidity protocol for options, with vaults that enable 1-click access to institutional-grade options strategies while unlocking liquidity and capital efficiency for DeFi options with yield-bearing options-backed asset tokens.
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