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سعر Jones DAO (JONES) المباشر لليوم هو USD 0.080555 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 417.49K . يتم تحديث سعر JONES مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Jones DAO الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.51K - تغيير سعر Jones DAO خلال اليوم هو -1.28% - لديه عرض متداول بقيمة USD 5.18M

أداء سعر Jones DAO (JONES) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Jones DAO مقابل USD هو $ -0.00105204423420504 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Jones DAO مقابل USD هو $ -0.0341321926 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Jones DAO مقابل USD هو $ -0.0434519228 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Jones DAO مقابل USD هو $ -0.11019158815718898 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00105204423420504 -1.28% 30 يوم $ -0.0341321926 -42.37% 60 يوم $ -0.0434519228 -53.94% 90 يوم $ -0.11019158815718898 -57.76%

تحليل سعر Jones DAO (JONES)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Jones DAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.079026$ 0.079026 $ 0.079026 24 ساعة مرتفع $ 0.088051$ 0.088051 $ 0.088051 عالية طوال الوقت $ 28.39$ 28.39 $ 28.39 تغير السعر (1 ساعة) -0.39% تغير السعر (1يوم) -1.28% تغير السعر (7 أيام) -16.57%

معلومات سوق Jones DAO (JONES)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: