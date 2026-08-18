سعر JINDOGE اليوم

السعر المباشر لمشروع JINDOGE (JINDO) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 2.09% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل JINDO الحالي إلى USD هو $ 0 لكل JINDO.

يحتل JINDOGE حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 19,611.54، مع عرض متداول قدره 1000.00M JINDO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول JINDO بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00379275، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك JINDO بمقدار -0.13% خلال الساعة الماضية و-82.71% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق JINDOGE (JINDO)

القيمة السوقية $ 19.61K$ 19.61K $ 19.61K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 19.61K$ 19.61K $ 19.61K إمداد دورة التداول 1000.00M 1000.00M 1000.00M إجمالي العرض 999,999,232.161895 999,999,232.161895 999,999,232.161895

القيمة السوقية الحالية لـ JINDOGE هي $ 19.61K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ JINDO يبلغ 1000.00M، مع إجمالي عرض 999999232.161895. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 19.61K.