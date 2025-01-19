سعر Jaypeggers (JAY)
سعر Jaypeggers (JAY) المباشر لليوم هو USD 8.26. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر JAY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Jaypeggers الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 12.38
- تغيير سعر Jaypeggers خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Jaypeggers مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Jaypeggers مقابل USD هو $ -0.7063051660 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Jaypeggers مقابل USD هو $ +1.0492413680 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Jaypeggers مقابل USD هو $ +1.992247600923479 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.7063051660
|-8.55%
|60 يوم
|$ +1.0492413680
|+12.70%
|90 يوم
|$ +1.992247600923479
|+31.79%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Jaypeggers: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-1.32%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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