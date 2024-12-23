سعر Ink (INK)
سعر Ink (INK) المباشر لليوم هو USD 0.00298269. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.33M. يتم تحديث سعر INK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ink الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 75.33K
- تغيير سعر Ink خلال اليوم هو +69.67%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 463.91M
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خلال اليوم، كان سعر Ink مقابل USD هو $ +0.00122475 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ink مقابل USD هو $ +0.0109967843 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ink مقابل USD هو $ +0.0109796436 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ink مقابل USD هو $ +0.0023740560216958309 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00122475
|+69.67%
|30 يوم
|$ +0.0109967843
|+368.69%
|60 يوم
|$ +0.0109796436
|+368.11%
|90 يوم
|$ +0.0023740560216958309
|+390.06%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Ink: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.47%
+69.67%
+269.03%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Ink is a decentralised solution harnessing the combined power of Consortium Blockchain, Public Blockchain and Cross-chain Interoperability for the global Creative Industry. The vision of Ink is to provide Sovereign Consortium Blockchain to different use cases, to redefine roles, content and behaviours within the industry, and to build for the Creative Industry a decentralised infrastructure in which various applications can be created and correlate to each other under one highly integrated system. Based on a credible and stable public blockchain, an Intellectual Property Asset Exchange is built as a trusted corridor for content-to-liquid-asset conversion and token issuance, making it an integrated ecosystem. Furthermore, defining and developing the cross-chain protocol enables value and information to flow freely between public blockchain and consortium blockchain.
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