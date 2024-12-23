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سعر Ink (INK) المباشر لليوم هو USD 0.00298269 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.33M . يتم تحديث سعر INK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Ink الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 75.33K - تغيير سعر Ink خلال اليوم هو +69.67% - لديه عرض متداول بقيمة USD 463.91M

أداء سعر Ink (INK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Ink مقابل USD هو $ +0.00122475 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Ink مقابل USD هو $ +0.0109967843 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Ink مقابل USD هو $ +0.0109796436 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Ink مقابل USD هو $ +0.0023740560216958309 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00122475 +69.67% 30 يوم $ +0.0109967843 +368.69% 60 يوم $ +0.0109796436 +368.11% 90 يوم $ +0.0023740560216958309 +390.06%

تحليل سعر Ink (INK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Ink: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00175795$ 0.00175795 $ 0.00175795 24 ساعة مرتفع $ 0.00329252$ 0.00329252 $ 0.00329252 عالية طوال الوقت $ 0.94183$ 0.94183 $ 0.94183 تغير السعر (1 ساعة) -1.47% تغير السعر (1يوم) +69.67% تغير السعر (7 أيام) +269.03%

معلومات سوق Ink (INK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: