احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر IRT مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر IRT.

سعر Infinity Rocket (IRT) المباشر لليوم هو USD 0.00469343 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 432.25K . يتم تحديث سعر IRT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Infinity Rocket الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 83.49K - تغيير سعر Infinity Rocket خلال اليوم هو -1.45% - لديه عرض متداول بقيمة USD 92.10M

أداء سعر Infinity Rocket (IRT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Infinity Rocket مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Infinity Rocket مقابل USD هو $ -0.0000423042 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Infinity Rocket مقابل USD هو $ +0.0000269064 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Infinity Rocket مقابل USD هو $ -0.000666283662859347 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.45% 30 يوم $ -0.0000423042 -0.90% 60 يوم $ +0.0000269064 +0.57% 90 يوم $ -0.000666283662859347 -12.43%

تحليل سعر Infinity Rocket (IRT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Infinity Rocket: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00464636$ 0.00464636 $ 0.00464636 24 ساعة مرتفع $ 0.00478118$ 0.00478118 $ 0.00478118 عالية طوال الوقت $ 0.058618$ 0.058618 $ 0.058618 تغير السعر (1 ساعة) +0.48% تغير السعر (1يوم) -1.45% تغير السعر (7 أيام) -14.09%

معلومات سوق Infinity Rocket (IRT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: