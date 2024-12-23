سعر Infinity Rocket (IRT)
سعر Infinity Rocket (IRT) المباشر لليوم هو USD 0.00469343. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 432.25K. يتم تحديث سعر IRT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Infinity Rocket الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 83.49K
- تغيير سعر Infinity Rocket خلال اليوم هو -1.45%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 92.10M
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خلال اليوم، كان سعر Infinity Rocket مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Infinity Rocket مقابل USD هو $ -0.0000423042 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Infinity Rocket مقابل USD هو $ +0.0000269064 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Infinity Rocket مقابل USD هو $ -0.000666283662859347 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.45%
|30 يوم
|$ -0.0000423042
|-0.90%
|60 يوم
|$ +0.0000269064
|+0.57%
|90 يوم
|$ -0.000666283662859347
|-12.43%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Infinity Rocket: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.48%
-1.45%
-14.09%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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