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سعر Impermax (IBEX) المباشر لليوم هو USD 0.073644 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.05M . يتم تحديث سعر IBEX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Impermax الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.04K - تغيير سعر Impermax خلال اليوم هو +1.80% - لديه عرض متداول بقيمة USD 82.14M

أداء سعر Impermax (IBEX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Impermax مقابل USD هو $ +0.001304 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Impermax مقابل USD هو $ +0.0069332953 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Impermax مقابل USD هو $ +0.0207224863 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Impermax مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.001304 +1.80% 30 يوم $ +0.0069332953 +9.41% 60 يوم $ +0.0207224863 +28.14% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Impermax (IBEX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Impermax: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.07234$ 0.07234 $ 0.07234 24 ساعة مرتفع $ 0.075608$ 0.075608 $ 0.075608 عالية طوال الوقت $ 0.087644$ 0.087644 $ 0.087644 تغير السعر (1 ساعة) +1.41% تغير السعر (1يوم) +1.80% تغير السعر (7 أيام) +2.52%

معلومات سوق Impermax (IBEX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: