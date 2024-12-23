سعر IlluminatiCoin (NATI)
سعر IlluminatiCoin (NATI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 34.31M. يتم تحديث سعر NATI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق IlluminatiCoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 66.48K
- تغيير سعر IlluminatiCoin خلال اليوم هو -1.11%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 33.00T
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خلال اليوم، كان سعر IlluminatiCoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر IlluminatiCoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر IlluminatiCoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر IlluminatiCoin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.11%
|30 يوم
|$ 0
|+12.80%
|60 يوم
|$ 0
|+45.93%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر IlluminatiCoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.20%
-1.11%
-5.27%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
NATI is a memecoin launched on Ethereum. The cryptocurrency was created as a tribute to the Illuminati conspiracy theory meme.
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