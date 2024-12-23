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سعر iCommunity (ICOM) المباشر لليوم هو USD 0.00547618 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 316.63K . يتم تحديث سعر ICOM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق iCommunity الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 89.18 - تغيير سعر iCommunity خلال اليوم هو -0.44% - لديه عرض متداول بقيمة USD 57.80M

أداء سعر iCommunity (ICOM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر iCommunity مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر iCommunity مقابل USD هو $ -0.0028475040 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر iCommunity مقابل USD هو $ -0.0039795356 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر iCommunity مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.44% 30 يوم $ -0.0028475040 -51.99% 60 يوم $ -0.0039795356 -72.66% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر iCommunity (ICOM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر iCommunity: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00542335$ 0.00542335 $ 0.00542335 24 ساعة مرتفع $ 0.03513025$ 0.03513025 $ 0.03513025 عالية طوال الوقت $ 14.34$ 14.34 $ 14.34 تغير السعر (1 ساعة) -0.05% تغير السعر (1يوم) -0.44% تغير السعر (7 أيام) -30.93%

معلومات سوق iCommunity (ICOM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: