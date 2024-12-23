سعر iCommunity (ICOM)
سعر iCommunity (ICOM) المباشر لليوم هو USD 0.00547618. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 316.63K. يتم تحديث سعر ICOM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق iCommunity الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 89.18
- تغيير سعر iCommunity خلال اليوم هو -0.44%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 57.80M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر ICOM مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر ICOM.
خلال اليوم، كان سعر iCommunity مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر iCommunity مقابل USD هو $ -0.0028475040 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر iCommunity مقابل USD هو $ -0.0039795356 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر iCommunity مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.44%
|30 يوم
|$ -0.0028475040
|-51.99%
|60 يوم
|$ -0.0039795356
|-72.66%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر iCommunity: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.05%
-0.44%
-30.93%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
iBS is a cloud platform service that provides notarization, electronic signature, traceability and authenticity verification tools by means of different blockchain technologies. It includes a potent RESTful API that allows integrators to leverage its functionality programmatically With iBS every enterprise can integrate blockchain capabilities simply and affordably, without the need for technical knowledge and with very low costs and efforts. ICOM token is the way to access to services provided by iCommunity Labs platform of API blockchain capabilities ready to use for your digital solutions or any business process.To be able to purchase iCommunity services with our token, all clients will be able to develop different use cases using the same ICOM token in their project and also it will be transferable to other use cases using iCommunity platform. Therefore they will avoid the hassle to mint a new token and create a new community of token-holders willing to support the ecosystem.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 ICOM إلى AUD
A$0.0087071262
|1 ICOM إلى GBP
￡0.0043261822
|1 ICOM إلى EUR
€0.005202371
|1 ICOM إلى USD
$0.00547618
|1 ICOM إلى MYR
RM0.0245332864
|1 ICOM إلى TRY
₺0.1927067742
|1 ICOM إلى JPY
¥0.8565840756
|1 ICOM إلى RUB
₽0.563498922
|1 ICOM إلى INR
₹0.4654205382
|1 ICOM إلى IDR
Rp88.3254715054
|1 ICOM إلى PHP
₱0.3211231952
|1 ICOM إلى EGP
￡E.0.278463753
|1 ICOM إلى BRL
R$0.0332951744
|1 ICOM إلى CAD
C$0.0078309374
|1 ICOM إلى BDT
৳0.6516106582
|1 ICOM إلى NGN
₦8.4639290462
|1 ICOM إلى UAH
₴0.2286852768
|1 ICOM إلى VES
Bs0.27928518
|1 ICOM إلى PKR
Rs1.5177780488
|1 ICOM إلى KZT
₸2.8640969018
|1 ICOM إلى THB
฿0.1877782122
|1 ICOM إلى TWD
NT$0.1788520388
|1 ICOM إلى CHF
Fr0.0048738002
|1 ICOM إلى HKD
HK$0.0425499186
|1 ICOM إلى MAD
.د.م0.0548713236