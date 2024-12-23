سعر HXRO (HXRO)
سعر HXRO (HXRO) المباشر لليوم هو USD 0.01372734. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.53M. يتم تحديث سعر HXRO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق HXRO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.77K
- تغيير سعر HXRO خلال اليوم هو +3.73%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 620.39M
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خلال اليوم، كان سعر HXRO مقابل USD هو $ +0.00049382 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر HXRO مقابل USD هو $ +0.0299207856 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر HXRO مقابل USD هو $ +0.0309268774 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر HXRO مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00049382
|+3.73%
|30 يوم
|$ +0.0299207856
|+217.96%
|60 يوم
|$ +0.0309268774
|+225.29%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر HXRO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.66%
+3.73%
-29.77%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Hxro Network is a decentralized liquidity, risk, and margining primitive for derivatives built on the Solana blockchain. The network is designed to provide critical infrastructure and base layer tooling for liquidity to support a wide spectrum of derivatives markets on futures, swaps, and vanilla, exotic, and parimutuel options. HXRO is the utility and governance token that powers the Hxro Network.
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