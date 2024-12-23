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سعر HXRO (HXRO) المباشر لليوم هو USD 0.01372734 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.53M . يتم تحديث سعر HXRO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق HXRO الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.77K - تغيير سعر HXRO خلال اليوم هو +3.73% - لديه عرض متداول بقيمة USD 620.39M

أداء سعر HXRO (HXRO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر HXRO مقابل USD هو $ +0.00049382 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر HXRO مقابل USD هو $ +0.0299207856 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر HXRO مقابل USD هو $ +0.0309268774 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر HXRO مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00049382 +3.73% 30 يوم $ +0.0299207856 +217.96% 60 يوم $ +0.0309268774 +225.29% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر HXRO (HXRO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر HXRO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01323352$ 0.01323352 $ 0.01323352 24 ساعة مرتفع $ 0.01400847$ 0.01400847 $ 0.01400847 عالية طوال الوقت $ 0.800981$ 0.800981 $ 0.800981 تغير السعر (1 ساعة) +0.66% تغير السعر (1يوم) +3.73% تغير السعر (7 أيام) -29.77%

معلومات سوق HXRO (HXRO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: