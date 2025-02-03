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سعر Helio (HELIO) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 686.41K . يتم تحديث سعر HELIO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Helio الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 400.21K - تغيير سعر Helio خلال اليوم هو -49.42% - لديه عرض متداول بقيمة USD 938.98M

أداء سعر Helio (HELIO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Helio مقابل USD هو $ -0.000714336305691141 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Helio مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Helio مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Helio مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000714336305691141 -49.42% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Helio (HELIO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Helio: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.00149175$ 0.00149175 $ 0.00149175 عالية طوال الوقت $ 0.00272133$ 0.00272133 $ 0.00272133 تغير السعر (1 ساعة) -12.49% تغير السعر (1يوم) -49.42% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Helio (HELIO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: