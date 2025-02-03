سعر Helio (HELIO)
سعر Helio (HELIO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 686.41K. يتم تحديث سعر HELIO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Helio الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 400.21K
- تغيير سعر Helio خلال اليوم هو -49.42%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 938.98M
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خلال اليوم، كان سعر Helio مقابل USD هو $ -0.000714336305691141 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Helio مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Helio مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Helio مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000714336305691141
|-49.42%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Helio: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-12.49%
-49.42%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Helio is a blockchain analysis platform that empowers users to uncover insights and boost efficiency by leveraging AI to navigate blockchain complexities. It offers advanced analytical tools that simplify data interpretation, enabling users to make informed decisions. Helio's AI-driven approach helps streamline operations, providing a comprehensive view of blockchain dynamics for enhanced strategic planning and execution.
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