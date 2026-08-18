سعر Hantavirus اليوم

السعر المباشر لمشروع Hantavirus (HANTA) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 3.59% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل HANTA الحالي إلى USD هو $ 0 لكل HANTA.

يحتل Hantavirus حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 110,584، مع عرض متداول قدره 999.63M HANTA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول HANTA بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.01203534، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك HANTA بمقدار +1.30% خلال الساعة الماضية و-3.87% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 320.53.

معلومات سوق Hantavirus (HANTA)

القيمة السوقية $ 110.58K$ 110.58K $ 110.58K الحجم (24 ساعة) $ 320.53$ 320.53 $ 320.53 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 110.58K$ 110.58K $ 110.58K إمداد دورة التداول 999.63M 999.63M 999.63M إجمالي العرض 999,625,970.215325 999,625,970.215325 999,625,970.215325

القيمة السوقية الحالية لـ Hantavirus هي $ 110.58K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 320.53. العرض المتداول لـ HANTA يبلغ 999.63M، مع إجمالي عرض 999625970.215325. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 110.58K.