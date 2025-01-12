سعر GRUG (GRUG)
سعر GRUG (GRUG) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 39.67K. يتم تحديث سعر GRUG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق GRUG الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 43.36
- تغيير سعر GRUG خلال اليوم هو -0.04%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 969.99M
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خلال اليوم، كان سعر GRUG مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر GRUG مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر GRUG مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر GRUG مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.04%
|30 يوم
|$ 0
|-45.52%
|60 يوم
|$ 0
|-62.48%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر GRUG: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.50%
-0.04%
-18.76%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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