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سعر GovWorld (GOV) المباشر لليوم هو USD 0.00160908 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 74.36K . يتم تحديث سعر GOV مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق GovWorld الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 22.41 - تغيير سعر GovWorld خلال اليوم هو -0.80% - لديه عرض متداول بقيمة USD 46.21M

أداء سعر GovWorld (GOV) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر GovWorld مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر GovWorld مقابل USD هو $ -0.0002168415 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر GovWorld مقابل USD هو $ -0.0008468053 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر GovWorld مقابل USD هو $ -0.001762793773309673 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.80% 30 يوم $ -0.0002168415 -13.47% 60 يوم $ -0.0008468053 -52.62% 90 يوم $ -0.001762793773309673 -52.27%

تحليل سعر GovWorld (GOV)

اكتشف أحدث تحليلات سعر GovWorld: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00160523$ 0.00160523 $ 0.00160523 24 ساعة مرتفع $ 0.00162235$ 0.00162235 $ 0.00162235 عالية طوال الوقت $ 0.240885$ 0.240885 $ 0.240885 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.80% تغير السعر (7 أيام) -2.43%

معلومات سوق GovWorld (GOV)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: