سعر GovWorld (GOV)
سعر GovWorld (GOV) المباشر لليوم هو USD 0.00160908. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 74.36K. يتم تحديث سعر GOV مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق GovWorld الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 22.41
- تغيير سعر GovWorld خلال اليوم هو -0.80%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 46.21M
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خلال اليوم، كان سعر GovWorld مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر GovWorld مقابل USD هو $ -0.0002168415 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر GovWorld مقابل USD هو $ -0.0008468053 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر GovWorld مقابل USD هو $ -0.001762793773309673 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.80%
|30 يوم
|$ -0.0002168415
|-13.47%
|60 يوم
|$ -0.0008468053
|-52.62%
|90 يوم
|$ -0.001762793773309673
|-52.27%
اكتشف أحدث تحليلات سعر GovWorld: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.80%
-2.43%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
GovWorld is an added utility for metaverse, NFT, and altcoin projects & their communities. Leveraging the power of the most customizable P2P lending protocol on the blockchain, community strong holders can now unlock liquidity in the form of USDT, USDC, DAI, or BUSD against the value of their NFT and altcoin portfolio. VIP strategic partners of GovWorld also enjoy additional benefits such as maintaining tier-level, staking, and other native rewards.
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