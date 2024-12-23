سعر Gou (GOU)
سعر Gou (GOU) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 820.74K. يتم تحديث سعر GOU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Gou الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 17.71K
- تغيير سعر Gou خلال اليوم هو -10.40%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Gou مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Gou مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Gou مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Gou مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-10.40%
|30 يوم
|$ 0
|-72.23%
|60 يوم
|$ 0
|-91.08%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Gou: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.14%
-10.40%
-40.16%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Gou is a decentralized ERC20 meme coin and community token that draws inspiration from the Chinese word for "dog." This single-character token embodies the playful spirit of internet culture, aiming to capture the imagination of meme enthusiasts and cryptocurrency holders alike. Gou is a meme coin that combines art and community to create a unique digital asset. Its purpose is to foster creativity and fun within the cryptocurrency space, drawing inspiration from cultural symbols to establish a distinctive identity. Gou invites users to join its journey in building a community centered around shared interests and artistic expression.
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