سعر Goldcoin (GLC)
سعر Goldcoin (GLC) المباشر لليوم هو USD 0.01790335. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 20.51M. يتم تحديث سعر GLC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Goldcoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 22.12K
- تغيير سعر Goldcoin خلال اليوم هو +0.34%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.15B
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خلال اليوم، كان سعر Goldcoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Goldcoin مقابل USD هو $ -0.0096907414 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Goldcoin مقابل USD هو $ +0.0466289008 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Goldcoin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.34%
|30 يوم
|$ -0.0096907414
|-54.12%
|60 يوم
|$ +0.0466289008
|+260.45%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Goldcoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.12%
+0.34%
-9.97%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Goldcoin is a digital cryptocurrency based on the Scrypt hashing algorithm. Goldcoin plans to leverage on its recognizable name, that is "Gold" which is easily recognizable by the global population as a store of value. Goldcoin claimed to have a multi-pool resistant client that would help secure the network from a 51% attack. You can download a Goldcoin wallet on all major platforms namely, Windows, OSX, Linux, and Android.
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