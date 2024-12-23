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سعر Goldcoin (GLC) المباشر لليوم هو USD 0.01790335 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 20.51M . يتم تحديث سعر GLC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Goldcoin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 22.12K - تغيير سعر Goldcoin خلال اليوم هو +0.34% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.15B

أداء سعر Goldcoin (GLC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Goldcoin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Goldcoin مقابل USD هو $ -0.0096907414 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Goldcoin مقابل USD هو $ +0.0466289008 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Goldcoin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.34% 30 يوم $ -0.0096907414 -54.12% 60 يوم $ +0.0466289008 +260.45% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Goldcoin (GLC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Goldcoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01499528$ 0.01499528 $ 0.01499528 24 ساعة مرتفع $ 0.01796742$ 0.01796742 $ 0.01796742 عالية طوال الوقت $ 0.773829$ 0.773829 $ 0.773829 تغير السعر (1 ساعة) +0.12% تغير السعر (1يوم) +0.34% تغير السعر (7 أيام) -9.97%

معلومات سوق Goldcoin (GLC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: