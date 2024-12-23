سعر Glo Dollar (USDGLO)
سعر Glo Dollar (USDGLO) المباشر لليوم هو USD 1.004. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.64M. يتم تحديث سعر USDGLO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Glo Dollar الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 85.83K
- تغيير سعر Glo Dollar خلال اليوم هو +0.31%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 3.63M
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خلال اليوم، كان سعر Glo Dollar مقابل USD هو $ +0.00314222 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Glo Dollar مقابل USD هو $ +0.0033664120 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Glo Dollar مقابل USD هو $ +0.0029452340 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Glo Dollar مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00314222
|+0.31%
|30 يوم
|$ +0.0033664120
|+0.34%
|60 يوم
|$ +0.0029452340
|+0.29%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Glo Dollar: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.58%
+0.31%
+0.33%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Glo Dollar (ticker: USDGLO) is the stablecoin that funds public goods. Stablecoin companies generate $7.4 billion annually from their stablecoin reserves. Our approach is different—we funnel 100% of our profits to charitable causes and public goods.
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