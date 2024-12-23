احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر USDGLO مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر USDGLO.

سعر Glo Dollar (USDGLO) المباشر لليوم هو USD 1.004 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.64M . يتم تحديث سعر USDGLO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Glo Dollar الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 85.83K - تغيير سعر Glo Dollar خلال اليوم هو +0.31% - لديه عرض متداول بقيمة USD 3.63M

أداء سعر Glo Dollar (USDGLO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Glo Dollar مقابل USD هو $ +0.00314222 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Glo Dollar مقابل USD هو $ +0.0033664120 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Glo Dollar مقابل USD هو $ +0.0029452340 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Glo Dollar مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00314222 +0.31% 30 يوم $ +0.0033664120 +0.34% 60 يوم $ +0.0029452340 +0.29% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Glo Dollar (USDGLO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Glo Dollar: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.99059$ 0.99059 $ 0.99059 24 ساعة مرتفع $ 1.009$ 1.009 $ 1.009 عالية طوال الوقت $ 1.13$ 1.13 $ 1.13 تغير السعر (1 ساعة) +0.58% تغير السعر (1يوم) +0.31% تغير السعر (7 أيام) +0.33%

معلومات سوق Glo Dollar (USDGLO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: