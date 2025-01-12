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سعر glamorous (GLAM) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 871.46K . يتم تحديث سعر GLAM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق glamorous الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 342.80K - تغيير سعر glamorous خلال اليوم هو +18.82% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.93M

أداء سعر glamorous (GLAM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر glamorous مقابل USD هو $ +0.00013803 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر glamorous مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر glamorous مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر glamorous مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00013803 +18.82% 30 يوم $ 0 +19.70% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر glamorous (GLAM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر glamorous: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.00133444$ 0.00133444 $ 0.00133444 عالية طوال الوقت $ 0.00395941$ 0.00395941 $ 0.00395941 تغير السعر (1 ساعة) +9.22% تغير السعر (1يوم) +18.82% تغير السعر (7 أيام) +22.84%

معلومات سوق glamorous (GLAM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: