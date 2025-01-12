سعر glamorous (GLAM)
سعر glamorous (GLAM) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 871.46K. يتم تحديث سعر GLAM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق glamorous الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 342.80K
- تغيير سعر glamorous خلال اليوم هو +18.82%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.93M
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خلال اليوم، كان سعر glamorous مقابل USD هو $ +0.00013803 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر glamorous مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر glamorous مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر glamorous مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00013803
|+18.82%
|30 يوم
|$ 0
|+19.70%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر glamorous: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+9.22%
+18.82%
+22.84%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$glam is the ultimate symbol of bold vibes & effortless style. Sunglasses on, drink in paw, always cool no matter the chaos. Live glamorous, live unstoppable. ✨✨✨ Our project takes memes back to the grassroots of what meme tokens should be, fun, witty, non shilly. community engagement being at the forefront This is a meme token in its essence with hopes of ultimately having some form of utility that will be incorporated within the community and wider crypto space.
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