سعر GIGADOT اليوم

السعر المباشر لمشروع GIGADOT (GDOT) اليوم هو $ 0.75939، مع تغير بنسبة 0.63% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GDOT الحالي إلى USD هو $ 0.75939 لكل GDOT.

يحتل GIGADOT حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 3,169,667، مع عرض متداول قدره 4.17M GDOT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GDOT بين $ 0.753663 (أدنى) و$ 0.768454 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 4.82، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.746866.

على المدى القصير، تحرك GDOT بمقدار +0.02% خلال الساعة الماضية و-5.53% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 4.95K.

معلومات سوق GIGADOT (GDOT)

القيمة السوقية $ 3.17M$ 3.17M $ 3.17M الحجم (24 ساعة) $ 4.95K$ 4.95K $ 4.95K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 3.17M$ 3.17M $ 3.17M إمداد دورة التداول 4.17M 4.17M 4.17M إجمالي العرض 4,173,962.466509115 4,173,962.466509115 4,173,962.466509115

القيمة السوقية الحالية لـ GIGADOT هي $ 3.17M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 4.95K. العرض المتداول لـ GDOT يبلغ 4.17M، مع إجمالي عرض 4173962.466509115. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.17M.