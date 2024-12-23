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سعر Gemini (GEMINI) المباشر لليوم هو USD 0.006046 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.05M . يتم تحديث سعر GEMINI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Gemini الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 22.20K - تغيير سعر Gemini خلال اليوم هو +12.52% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.88M

أداء سعر Gemini (GEMINI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Gemini مقابل USD هو $ +0.00067262 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Gemini مقابل USD هو $ +0.0011166351 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Gemini مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Gemini مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00067262 +12.52% 30 يوم $ +0.0011166351 +18.47% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Gemini (GEMINI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Gemini: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00526919$ 0.00526919 $ 0.00526919 24 ساعة مرتفع $ 0.00615658$ 0.00615658 $ 0.00615658 عالية طوال الوقت $ 0.01696794$ 0.01696794 $ 0.01696794 تغير السعر (1 ساعة) +0.95% تغير السعر (1يوم) +12.52% تغير السعر (7 أيام) -63.05%

معلومات سوق Gemini (GEMINI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: