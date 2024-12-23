سعر Gemini (GEMINI)
سعر Gemini (GEMINI) المباشر لليوم هو USD 0.006046. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.05M. يتم تحديث سعر GEMINI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Gemini الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 22.20K
- تغيير سعر Gemini خلال اليوم هو +12.52%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.88M
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خلال اليوم، كان سعر Gemini مقابل USD هو $ +0.00067262 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Gemini مقابل USD هو $ +0.0011166351 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Gemini مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Gemini مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00067262
|+12.52%
|30 يوم
|$ +0.0011166351
|+18.47%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Gemini: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.95%
+12.52%
-63.05%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Astrofolio taps into current cultural trends by referencing memes and popular narratives within the crypto space. It allows users to speculate on or invest in cryptocurrencies based on astrological signs, which is a novel approach in the crypto space. This fusion of ancient wisdom with modern financial technology creates a unique niche for enthusiasts of both fields. Gemini, the Twins 👯♂️, embodies the lively and adaptable spirit of late spring, from mid-May to mid-June. This season is marked by curiosity and versatility, thriving on intellectual stimulation and social interaction. 🌐 Embrace the dynamic and dual nature of Gemini!
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