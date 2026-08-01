سعر Galaxy WETH Quality اليوم

السعر المباشر لمشروع Galaxy WETH Quality (ETH:GWETHQ) اليوم هو $ 1,920.18، مع تغير بنسبة 1.01% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ETH:GWETHQ الحالي إلى USD هو $ 1,920.18 لكل ETH:GWETHQ.

يحتل Galaxy WETH Quality حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 17,155,623، مع عرض متداول قدره 8.93K ETH:GWETHQ. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ETH:GWETHQ بين $ 1,875.86 (أدنى) و$ 1,926.57 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 2,049.03، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 1,833.35.

على المدى القصير، تحرك ETH:GWETHQ بمقدار +0.11% خلال الساعة الماضية و+2.20% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 0.00.

معلومات سوق Galaxy WETH Quality (ETH:GWETHQ)

القيمة السوقية $ 17.16M$ 17.16M $ 17.16M الحجم (24 ساعة) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 17.16M$ 17.16M $ 17.16M إمداد دورة التداول 8.93K 8.93K 8.93K إجمالي العرض 8,934.365163696852 8,934.365163696852 8,934.365163696852

القيمة السوقية الحالية لـ Galaxy WETH Quality هي $ 17.16M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 0.00. العرض المتداول لـ ETH:GWETHQ يبلغ 8.93K، مع إجمالي عرض 8934.365163696852. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 17.16M.