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سعر Fullsend Community Coin (FULLSEND) المباشر لليوم هو USD 0.00175375 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 700.59K . يتم تحديث سعر FULLSEND مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Fullsend Community Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Fullsend Community Coin خلال اليوم هو -18.52% - لديه عرض متداول بقيمة USD 399.47M

أداء سعر Fullsend Community Coin (FULLSEND) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Fullsend Community Coin مقابل USD هو $ -0.000398840308916345 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Fullsend Community Coin مقابل USD هو $ -0.0001121566 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Fullsend Community Coin مقابل USD هو $ -0.0006824286 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Fullsend Community Coin مقابل USD هو $ -0.002153128734342224 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000398840308916345 -18.52% 30 يوم $ -0.0001121566 -6.39% 60 يوم $ -0.0006824286 -38.91% 90 يوم $ -0.002153128734342224 -55.11%

تحليل سعر Fullsend Community Coin (FULLSEND)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Fullsend Community Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00170239$ 0.00170239 $ 0.00170239 24 ساعة مرتفع $ 0.00217495$ 0.00217495 $ 0.00217495 عالية طوال الوقت $ 0.086758$ 0.086758 $ 0.086758 تغير السعر (1 ساعة) -0.09% تغير السعر (1يوم) -18.52% تغير السعر (7 أيام) -14.03%

معلومات سوق Fullsend Community Coin (FULLSEND)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: