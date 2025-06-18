سعر Fullsend Community Coin (FULLSEND)
سعر Fullsend Community Coin (FULLSEND) المباشر لليوم هو USD 0.00175375. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 700.59K. يتم تحديث سعر FULLSEND مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Fullsend Community Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Fullsend Community Coin خلال اليوم هو -18.52%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 399.47M
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خلال اليوم، كان سعر Fullsend Community Coin مقابل USD هو $ -0.000398840308916345 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Fullsend Community Coin مقابل USD هو $ -0.0001121566 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Fullsend Community Coin مقابل USD هو $ -0.0006824286 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Fullsend Community Coin مقابل USD هو $ -0.002153128734342224 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000398840308916345
|-18.52%
|30 يوم
|$ -0.0001121566
|-6.39%
|60 يوم
|$ -0.0006824286
|-38.91%
|90 يوم
|$ -0.002153128734342224
|-55.11%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Fullsend Community Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.09%
-18.52%
-14.03%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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