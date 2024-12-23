سعر Froth (FROTH)
سعر Froth (FROTH) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 116.65K. يتم تحديث سعر FROTH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Froth الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.88K
- تغيير سعر Froth خلال اليوم هو -10.87%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Froth مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Froth مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Froth مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Froth مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-10.87%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Froth: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.03%
-10.87%
-26.89%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Froth is the first memecoin launched through the Trenches, a specialized token launchpad native to the PunchSwap DEX on Flow EVM. PunchSwap was built by KittyPunch, consumer-centric DeFi project with a variety of product offerings featuring trading, yield aggregation, and more. KittyPunch is the premier DeFi project on the brand new Flow EVM network, which is unlocking new avenues for users to adopt decentralized finance technologies.
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