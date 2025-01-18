سعر Fronk (FRONK)
سعر Fronk (FRONK) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر FRONK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Fronk الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.35K
- تغيير سعر Fronk خلال اليوم هو -4.64%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Fronk مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Fronk مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Fronk مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Fronk مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-4.64%
|30 يوم
|$ 0
|-7.81%
|60 يوم
|$ 0
|-41.62%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Fronk: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.27%
-4.64%
-15.45%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
FRONK is a Solana memecoin fighting against injustice. There is no need to be unfair.
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