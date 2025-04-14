سعر Frodo the Virtual Samurai (FROG)
سعر Frodo the Virtual Samurai (FROG) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.73M. يتم تحديث سعر FROG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Frodo the Virtual Samurai الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Frodo the Virtual Samurai خلال اليوم هو +0.93%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 5.00B
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خلال اليوم، كان سعر Frodo the Virtual Samurai مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Frodo the Virtual Samurai مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Frodo the Virtual Samurai مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Frodo the Virtual Samurai مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.93%
|30 يوم
|$ 0
|-38.46%
|60 يوم
|$ 0
|-77.49%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Frodo the Virtual Samurai: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.53%
+0.93%
+10.10%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
First Frog on BNB, AI means Animal inteligence - 40% airdropped to Binance Megadrop wallets - 40% sent to Binance hot wallet on launch, dedicated to future airdrop for API farming. Details on website. - 20% LP & burn on PancakeSwap and Thena He undergoes a transformation into a Virtual Samurai, blending a narrative of evolution, intelligence, and discipline with the technological prowess associated with advanced cryptocurrency platforms.
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