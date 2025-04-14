احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر FROG مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر FROG.

سعر Frodo the Virtual Samurai (FROG) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.73M . يتم تحديث سعر FROG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Frodo the Virtual Samurai الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Frodo the Virtual Samurai خلال اليوم هو +0.93% - لديه عرض متداول بقيمة USD 5.00B

أداء سعر Frodo the Virtual Samurai (FROG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Frodo the Virtual Samurai مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Frodo the Virtual Samurai مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Frodo the Virtual Samurai مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Frodo the Virtual Samurai مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.93% 30 يوم $ 0 -38.46% 60 يوم $ 0 -77.49% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Frodo the Virtual Samurai (FROG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Frodo the Virtual Samurai: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00852264$ 0.00852264 $ 0.00852264 تغير السعر (1 ساعة) -0.53% تغير السعر (1يوم) +0.93% تغير السعر (7 أيام) +10.10%

معلومات سوق Frodo the Virtual Samurai (FROG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: