توكنوميكس Frodo the Virtual Samurai (FROG) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Frodo the Virtual Samurai (FROG)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

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توكنوميكس Frodo the Virtual Samurai (FROG) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Frodo the Virtual Samurai (FROG)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 3,12M $ 3,12M $ 3,12M إجمالي العرض: $ 5,00B $ 5,00B $ 5,00B العرض المتداول: $ 5,00B $ 5,00B $ 5,00B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 3,12M $ 3,12M $ 3,12M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0,00852264 $ 0,00852264 $ 0,00852264 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0,00062227 $ 0,00062227 $ 0,00062227 معرفة المزيد عن سعر Frodo the Virtual Samurai (FROG)

توكنوميكس Frodo the Virtual Samurai (FROG): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Frodo the Virtual Samurai (FROG) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن FROG التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن FROG التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس FROG، استكشف السعر المباشر لتوكن FROG!

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