سعر Fried Chicken (FCKN)
سعر Fried Chicken (FCKN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر FCKN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Fried Chicken الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.47
- تغيير سعر Fried Chicken خلال اليوم هو -0.95%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Fried Chicken مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Fried Chicken مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Fried Chicken مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Fried Chicken مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.95%
|30 يوم
|$ 0
|-15.12%
|60 يوم
|$ 0
|-2.42%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Fried Chicken: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.97%
-0.95%
-1.49%
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