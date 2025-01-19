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سعر Fried Chicken (FCKN) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر FCKN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Fried Chicken الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.47 - تغيير سعر Fried Chicken خلال اليوم هو -0.95% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Fried Chicken (FCKN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Fried Chicken مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Fried Chicken مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Fried Chicken مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Fried Chicken مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.95% 30 يوم $ 0 -15.12% 60 يوم $ 0 -2.42% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Fried Chicken (FCKN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Fried Chicken: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.97% تغير السعر (1يوم) -0.95% تغير السعر (7 أيام) -1.49%

معلومات سوق Fried Chicken (FCKN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: