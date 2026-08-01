سعر ForeverMoney اليوم

السعر المباشر لمشروع ForeverMoney (SN98) اليوم هو $ 0.577306، مع تغير بنسبة 0.48% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SN98 الحالي إلى USD هو $ 0.577306 لكل SN98.

يحتل ForeverMoney حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,949,073، مع عرض متداول قدره 3.38M SN98. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SN98 بين $ 0.561785 (أدنى) و$ 0.579219 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 3.87، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00817977.

على المدى القصير، تحرك SN98 بمقدار -0.24% خلال الساعة الماضية و-3.45% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 12.67K.

معلومات سوق ForeverMoney (SN98)

القيمة السوقية $ 1.95M$ 1.95M $ 1.95M الحجم (24 ساعة) $ 12.67K$ 12.67K $ 12.67K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.95M$ 1.95M $ 1.95M إمداد دورة التداول 3.38M 3.38M 3.38M إجمالي العرض 3,376,149.469035918 3,376,149.469035918 3,376,149.469035918

القيمة السوقية الحالية لـ ForeverMoney هي $ 1.95M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 12.67K. العرض المتداول لـ SN98 يبلغ 3.38M، مع إجمالي عرض 3376149.469035918. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.95M.