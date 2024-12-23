سعر Fold (FLD)
سعر Fold (FLD) المباشر لليوم هو USD 0.00238205. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.44M. يتم تحديث سعر FLD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Fold الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 46.15K
- تغيير سعر Fold خلال اليوم هو -3.72%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.03B
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خلال اليوم، كان سعر Fold مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Fold مقابل USD هو $ +0.0026388409 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Fold مقابل USD هو $ +0.0047393114 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Fold مقابل USD هو $ +0.0010385754245852868 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.72%
|30 يوم
|$ +0.0026388409
|+110.78%
|60 يوم
|$ +0.0047393114
|+198.96%
|90 يوم
|$ +0.0010385754245852868
|+77.31%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Fold: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.17%
-3.72%
-41.86%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$FLD is the token that powers the entire LabNinety1 ecosystem. NFT token "miners" through Ninety1NFT allow for the fair distribution of $FLD over a 26 year emission schedule. These NFTs are auto-staked, as is $FLD. Selected LPs are qualified for staking emissions as well and can be staked on the Ninety1.io dAPP. The initial ciculating supply of $FLD was ZERO. There are no team tokens, presales, or unlocks.
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