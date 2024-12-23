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سعر Fold (FLD) المباشر لليوم هو USD 0.00238205 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.44M . يتم تحديث سعر FLD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Fold الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 46.15K - تغيير سعر Fold خلال اليوم هو -3.72% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.03B

أداء سعر Fold (FLD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Fold مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Fold مقابل USD هو $ +0.0026388409 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Fold مقابل USD هو $ +0.0047393114 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Fold مقابل USD هو $ +0.0010385754245852868 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -3.72% 30 يوم $ +0.0026388409 +110.78% 60 يوم $ +0.0047393114 +198.96% 90 يوم $ +0.0010385754245852868 +77.31%

تحليل سعر Fold (FLD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Fold: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00234744$ 0.00234744 $ 0.00234744 24 ساعة مرتفع $ 0.0025317$ 0.0025317 $ 0.0025317 عالية طوال الوقت $ 0.00856556$ 0.00856556 $ 0.00856556 تغير السعر (1 ساعة) -0.17% تغير السعر (1يوم) -3.72% تغير السعر (7 أيام) -41.86%

معلومات سوق Fold (FLD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: