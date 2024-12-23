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سعر FlowerAI (FLOWER) المباشر لليوم هو USD 0.0012451 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.25M . يتم تحديث سعر FLOWER مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق FlowerAI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 57.61K - تغيير سعر FlowerAI خلال اليوم هو -1.69% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.98M

أداء سعر FlowerAI (FLOWER) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر FlowerAI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر FlowerAI مقابل USD هو $ -0.0011198766 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر FlowerAI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر FlowerAI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.69% 30 يوم $ -0.0011198766 -89.94% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر FlowerAI (FLOWER)

اكتشف أحدث تحليلات سعر FlowerAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0011353$ 0.0011353 $ 0.0011353 24 ساعة مرتفع $ 0.00137765$ 0.00137765 $ 0.00137765 عالية طوال الوقت $ 0.03741161$ 0.03741161 $ 0.03741161 تغير السعر (1 ساعة) +1.64% تغير السعر (1يوم) -1.69% تغير السعر (7 أيام) -53.40%

معلومات سوق FlowerAI (FLOWER)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: