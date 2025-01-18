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سعر Floos (FLS) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 726.88K . يتم تحديث سعر FLS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Floos الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 186.12K - تغيير سعر Floos خلال اليوم هو +31.35% - لديه عرض متداول بقيمة USD 924.10M

أداء سعر Floos (FLS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Floos مقابل USD هو $ +0.00018773 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Floos مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Floos مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Floos مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00018773 +31.35% 30 يوم $ 0 -29.36% 60 يوم $ 0 -70.31% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Floos (FLS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Floos: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.00108039$ 0.00108039 $ 0.00108039 عالية طوال الوقت $ 0.01001577$ 0.01001577 $ 0.01001577 تغير السعر (1 ساعة) -1.65% تغير السعر (1يوم) +31.35% تغير السعر (7 أيام) +94.75%

معلومات سوق Floos (FLS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: