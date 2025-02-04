سعر Flaunchy (FLNCHY)
سعر Flaunchy (FLNCHY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر FLNCHY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Flaunchy الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 951.78K
- تغيير سعر Flaunchy خلال اليوم هو -2.48%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Flaunchy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Flaunchy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Flaunchy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Flaunchy مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.48%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Flaunchy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-3.17%
-2.48%
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تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The official mascot of Flaunch.
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