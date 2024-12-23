سعر Firmachain (FCT)
سعر Firmachain (FCT) المباشر لليوم هو USD 0.04509609. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 42.24M. يتم تحديث سعر FCT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Firmachain الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.70M
- تغيير سعر Firmachain خلال اليوم هو +6.72%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 936.64M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر FCT مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر FCT.
خلال اليوم، كان سعر Firmachain مقابل USD هو $ +0.00283824 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Firmachain مقابل USD هو $ +0.0027577160 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Firmachain مقابل USD هو $ +0.0103815979 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Firmachain مقابل USD هو $ +0.00282848116344554 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00283824
|+6.72%
|30 يوم
|$ +0.0027577160
|+6.12%
|60 يوم
|$ +0.0103815979
|+23.02%
|90 يوم
|$ +0.00282848116344554
|+6.69%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Firmachain: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.86%
+6.72%
-9.54%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Unlocking new limits of electronic contracts with blockchain technology, FirmaChain seeks to resolve all the social and legal issues (contracts, notarial, etc.) with written contracts through the use of electronic contracts based on FirmaChain’s data blockchain.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 FCT إلى AUD
A$0.0717027831
|1 FCT إلى GBP
￡0.0356259111
|1 FCT إلى EUR
€0.0428412855
|1 FCT إلى USD
$0.04509609
|1 FCT إلى MYR
RM0.202932405
|1 FCT إلى TRY
₺1.5869314071
|1 FCT إلى JPY
¥7.0561852023
|1 FCT إلى RUB
₽4.6336232475
|1 FCT إلى INR
₹3.8304618846
|1 FCT إلى IDR
Rp727.3561884927
|1 FCT إلى PHP
₱2.6534539356
|1 FCT إلى EGP
￡E.2.2935871374
|1 FCT إلى BRL
R$0.2741842272
|1 FCT إلى CAD
C$0.0644874087
|1 FCT إلى BDT
৳5.3668856709
|1 FCT إلى NGN
₦69.8078453982
|1 FCT إلى UAH
₴1.8836636793
|1 FCT إلى VES
Bs2.29990059
|1 FCT إلى PKR
Rs12.5019890307
|1 FCT إلى KZT
₸23.5857060309
|1 FCT إلى THB
฿1.5413843562
|1 FCT إلى TWD
NT$1.4714854167
|1 FCT إلى CHF
Fr0.0401355201
|1 FCT إلى HKD
HK$0.3503966193
|1 FCT إلى MAD
.د.م0.4518628218