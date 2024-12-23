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سعر Firmachain (FCT) المباشر لليوم هو USD 0.04509609 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 42.24M . يتم تحديث سعر FCT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Firmachain الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.70M - تغيير سعر Firmachain خلال اليوم هو +6.72% - لديه عرض متداول بقيمة USD 936.64M

أداء سعر Firmachain (FCT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Firmachain مقابل USD هو $ +0.00283824 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Firmachain مقابل USD هو $ +0.0027577160 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Firmachain مقابل USD هو $ +0.0103815979 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Firmachain مقابل USD هو $ +0.00282848116344554 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00283824 +6.72% 30 يوم $ +0.0027577160 +6.12% 60 يوم $ +0.0103815979 +23.02% 90 يوم $ +0.00282848116344554 +6.69%

تحليل سعر Firmachain (FCT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Firmachain: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.04225785$ 0.04225785 $ 0.04225785 24 ساعة مرتفع $ 0.04607742$ 0.04607742 $ 0.04607742 عالية طوال الوقت $ 0.44136$ 0.44136 $ 0.44136 تغير السعر (1 ساعة) +0.86% تغير السعر (1يوم) +6.72% تغير السعر (7 أيام) -9.54%

معلومات سوق Firmachain (FCT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: